سامح عيد: الإرهابيون يستخدمون استراتيجية جماعات التسعينيات الشرسة

قال سامح عيد، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن المواجهة الشرسة والإرهاب الذي نجم عنه استشهاد المقدم محمد الحوفي نابع من استراتيجية استخدمتها الجماعة الإسلامية في التسعينيات وتتلخص في عدم الاستسلام والمواجهة بعنف.

وأضاف عيد، خلال مداخلة عبر سكايب ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "cbc": "هذا يحتاج إلى استراتيجية جديدة من الأجهزة الأمنية، ويجب أن تكون الأفراد المقتحمة محصنة بالخوذ والسترات الواقية لأنه من الواضح أن أي اشتباك من هذا النوع سيكون شرسا".

وتابع: "أكتر حاجة عجبتني إن قناة مصرية هي اللي نقلت العملية مباشرة لدحض أي كلام من أي آراء معارضة من الإعلام المعادي، وتصوير المواجهة الأمنية من قبل قناة مصرية وليس قناة أجنبية".

وأكد أنه لن يعلن أحد مسؤوليته عن هذا الأمر بسبب نجاح القوات الأمنية في دحض الإرهابيين، سواء كان حسم أو العقاب الثوري التابعة لأجنحة الإخوان الإرهابية، "فكرة استهداف القاهرة ملمح مهم، والإرهاب انحسر بشكل كبير جدا في العامين الماضيين في كامل مصر، وهم يحاولون استغلال الانشغال الأمني الكبير في أزمة كورونا".