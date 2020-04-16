محافظ الغربية: قرية صفط تراب تتوافر بها المواد التموينية والطبية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه قبل اتخاذ أي قرار بعمل حظر قرية من القرى يتم اتخاذ كل الإجراءات من خلال توفير كل المواد التموينية والمخبوزات وأسطوانات الغاز حتى ماكينات صرف الأموال وأن قرية صفط تراب ستشهد دخول ماكينة كاش للقرية غداً من البنك الأهلي، وبنك ناصر، وصرف منحة الـ500 جنيه يتم تجميع البطاقات الشخصية للمواطنين ليتم صرفهم لهم من طنطا.

وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدى البلد، أن كل المواد التموينية دخلت للقرية وتكفي لمدة 15 يوماً وأن من يروجون لوجود نقص في السلع هم مغرضون ولهم أغراض جميعنا نعلمها وهدفها البلبلة، مؤكداً أنه قبل اتخاذ أي خطوة لا بد من وجود كل الإجراءات اللازمة لأن نكفل حياة كريمة للمواطنين الموجودين بالداخل وهذا دورنا وواجبنا.

وتابع، أن الحظر تم قبل ذلك في قرية الهياتم وكانت كل المواد التموينية متوفرة لدرجة الخضروات الطازجة وألبان وحلويات وحتى أدوات التجميل كانت تدخل لهذه القرية والتحصينات للمواشي والمبيدات ولا يعقل أن نقوم بإدخال كل هذه الأشياء ولا نقوم بإدخال السلع التموينية، مشدداً على أن القرية متوافر بها كل السلع وعلى تواصل مستمر بعمدة القرية وأي شيء يحدث يقوم بإبلاغنا بها وما ينقصهم ويتم توفيره.

واستكمل، أنه قبل إغلاق القرية تم تطهيرها 3 مرات، واليوم بعث مدير الأمن بـ3 سيارات حماية مدنية مملوءة بالكلور وتم تطهير القرية بهم والوحدة الصحية مملوءة بالأطباء من أهالي قرية صفط تراب ولا يوجد عجز في الأطباء وهم من يتولون المسؤولية بالكشف على المواطنين، أن القرية بها كافة المستلزمات الطبية والسلع التموينية وأي شيء ينقصهم يتم توفيرها أولا بأول.