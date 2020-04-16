محافظ الغربية: متبرع قدم 12 طن بطاطس لأهالي قرية صفط تراب

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن قرية صفط تراب بالفعل يوجد بها حالات مصابة بفيروس كورونا، وإلا لما عزلنا القرية بالكامل، لافتاً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة للمصابين، ويتم نقلهم لمستشفيات العزل حتي يتلقوا العلاج.

وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسي، في برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن إجراء العزل يكون احترازي لحماية باقي المواطنين الموجودين داخل القرية، مشيراً إلى أن الإصابات جاءت بدأت من سيدة مسنة ويتم تتبع الجميع لمعرفة من أصل الإصابة.

وتابع، أنه في حالة وجود شكوي من أي شخص يتم التوجه إلى العمدة أو الوحدة المحلية وسيتم إبلاغنا مباشرة بالمطلوب وفي خلال 24 ساعة سيتم تلبية طلباتهم، مؤكدا أنه يتواصل بشكل دائم وبالتنسيق مع مدير مديرية التموين وتم إدخال الدقيق والقمح والأرز والمكرونة وسلع تكفي لمدة 14 يوماً.

واستكمل، أنه يوجد أحد المتبرعين قد تبرع بـ12 طن بطاطس سوف يصلون غدا هدية من المجتمع المدني وليس المحافظة، مؤكداً وجود تكاتف بين المواطنين سواء من المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية، الأحزاب، المحليات، الشرطة، والحماية المدنية وجميعهم يتنافسوا لخدمة بلدهم بشكل ملحمي.