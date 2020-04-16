الديهي: لم يحدث أي عملية إرهابية أثناء كورونا سوى في مصر لأنها مستهدفة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إنه خلال الأزمة التي تمر بها البلاد وتفشي فيروس كورونا في مصر كان لديها القدرة على قهر الإرهابيين وإزعاجهم وهو ما دفعهم لمحاولة زعزعة استقرارها من خلال التخطيط لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية خلال موسم الأعياد ولكن تم إحباطهم بمداهمة الخلية التي كانت موجودة في الأميرية أمس الثلاثاء والتي استشهد على إثرها المقدم محمد فوزي الحوفي.

وأضاف الديهي، خلال حواره في برنامجه "بالورقة والقلم"، والمذاع على فضائية Ten، أن العالم كله منشغل الآن بمكافحة فيروس كورونا المنتشر ولم يحدث في أي دولة على مستوى العالم عمليات إرهابية سوى في مصر لأننا مستهدفون "حتى المجرمين في الدول الأخرى ليسوا بقدر إجرام هؤلاء الجماعات الإرهابية".

وتابع، أنه يجب مصادره أي عقار يتم ضبط عناصر إرهابية به أو أسلحة ومعدات للإرهابيين وذلك لضرورة ردع المواطنين عن التسكين لهم ويجب التحقق من شخصية المستأجر قبل تسكينه، وأن الحرب مستمرة على هؤلاء الكفرة الفجرة، كما توجه بالتعزية لأسرة الشهيد محمد الحوفي، متذكرا أن اليوم ذكرى إعدام قتله الرئيس السادات بحادث المنصة.