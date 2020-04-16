وزيرة الصحة: الصين أهدت مصر شحنة مستلزمات طبية وقائية وكواشف كورونا

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الخميس، استقبال شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية وكواشف لفيروس كورونا المستجد، هدية من جمهورية الصين الشعبية، إلى مصر، في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين، وتعزيز سبل التعاون لمكافحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19).

ووجهت وزيرة الصحة، الشكر لجمهورية الصين الشعبية حكومة وشعبا على هديتها لمصر، مؤكّدة قوة العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيدة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لحماية شعبها وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، والتي أسهمت بشكل كبير في الحد من انتشار الفيروس.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنَّه حضر مراسم تسلم الشحنة، بمطار القاهرة الدولي صباح اليوم الخميس، لياو ليتشيانج السفير الصيني لدى مصر، والدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة "ممثلًا عن وزيرة الصحة والسكان".

وأعرب الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، عن شكره وامتنانه للجانب الصيني على المساعدات والدعم الذى تقدمه الصين لمصر في ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.

4 أطنان مستلزمات طبية وقائية.. 20 ألف كمامة N95 و10 آلاف ملابس وقاية و10 آلاف كاشف فحص الأحماض النووية للفيروس

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، إلى ان الشحنة تبلغ 4 أطنان تتضمن مستلزمات طبية وقائية منها 20 ألف كمامة N95، و10 آلاف من ملابس الوقاية، إضافة إلي 10 آلاف كاشف خاص بفحص الأحماض النوويه لفيروس كورونا المستجد.

بدوره، لفت الدكتور محمد شوقي وكيل وزارة الصحة، خلال مراسم تسلم الشحنة، إلى أنَّ وزيرة الصحة، أكّدت عمق العلاقات بين البلدين في جميع المجالات ومنها المشروعات العملاقة ومشروعات البنية التحتية والتبادل التجاري، فضلاً عن التعاون في مجال الصحة، لافتًا إلى ما قامت به مصر من نجاح غير مسبوق في القضاء على فيروس "سي".

وأوضح أنَّ زيارة الوزيرة الأخيرة لـ بكين وهانزو في نهاية عام 2018، كانت بسبب توفير المواد الخام الخاصة بعقار فيروس "سي"، والتي كانت الصين داعماً لمصر في توفيرها.

السفير الصيني: الشحنة الطبية "رد للجميل المصري".. وسنتيح ما لدينا من معلومات ونتائج فنية للمصريين

فيما أكّد السفير الصيني لدى مصر لياو ليتشيانج، أنَّ هذه المساعدات تأتي في إطار التضامن والتعاون المستمر بين الرئيس الصين والرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنَّ هذه المساعدات هي رد للجميل المصري.

وأضاف أنَّ الصين ستتيح ما لديها من معلومات ونتائج فنية للجانب المصري للمساعدة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، موضحا أنَّه جرى عقد اجتماع عبر الفيديو كونفرنس بين الخبراء الصينيين والمصريين لتبادل الخبرات بين البلدين الصديقين فى التصدي لفيروس كورونا.

وأشار إلى ثقته في القيادة السياسية الحكيمة في مصر وقراراتها التي سيكون لها بالغ الأثر في التغلب على فيروس كورونا المستجد خلال أقرب وقت ممكن.

السفير الصيني: نثق في قيادة السيسي الحكيمة.. وإرسال شحن طبية أخرى لمصر خلال أيام

ونوه السفير الصيني، بأنَّ هذه المساعدات هي الدفعة الأولى التي تقدمها الصين إلى مصر، لافتًا إلى إرسال دفعات أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكشف عن زيادة الطاقة الإنتاجية لمصنع الكمامات المتواجد بالقاهرة والذي يعمل بشراكة وخبرة مصرية صينية، حيث من المقرر زيادة خطوط الإنتاج به إلى 5 خطوط، قدرة إنتاج كل خط 100 ألف كمامة فى اليوم الواحد، مما سيسهم بشكل كبير في زيادة المخزون من المستلزمات الوقائية، مشيرًا إلى أنَّ مستقبل مصر بعد انتهاء هذا الوباء سيكون الأفضل بين دول العالم.

يُشار إلى أنَّ وزيرة الصحة والسكان، أجرت زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية في الأول من شهر مارس الماضي محملة برسالة تضامن من الرئيس عبدالفتاح السيسي وهدية من الشعب المصري، عبارة عن شحنة من المستلزمات الطبية الوقائية، في إطار عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى تبادل الخبرات حول الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتأتي تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة يمختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.