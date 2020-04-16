الصين: لا دليل على خروج كورونا من مختبر بووهان

وسط تزايد الاتهامات والشكوك بشأن احتمال خروج فيروس كورونا الذي طال حتى الآن أكثر من مليوني شخص حول العالم، من مختبر في ووهان، ردّت الصين الخميس نافية الأمر جملة وتفصيلا، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وأكد وزير الخارجية الصيني، وانج يي هو، اليوم، ردا على اتهامات أمريكية حديثة بأنّ الفيروس المستجد انطلق من مختبر ووهان، أن لا دليل على الإطلاق يشي بأنّ الفيروس صنع في مختبر ما.

يأتي هذا بعد دعوات أمريكية متكررة للصين بالتصرف بشفافية في تلك القضية الصحية التي خضت ولا تزال العالم برمته، وأثرت على أمريكا بشكل خاص، إذ باتت البلد الأول من حيث الوفيات والإصابات على السواء.

وكان مسؤولون في الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي، كشفوا في وقت سابق لشبكة "سي إن إن"، عن أنّ الحكومة الأمريكية تواصل التحقيق فيما إذا كان الفيروس المستجد تم تخليقه داخل مختبر صيني، وليس في سوق للحوم والأسماك.

وأضاف مسؤول استخباراتي مطلع على التحليل الحكومي للشبكة الأمريكية، أنّ نظرية مسؤولي الاستخبارات الأمريكية الذين يحققون في نشأة كورونا، تفيد بأنّ الفيروس نشأ في مختبر في الصين، وجرى إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور.

كما أفادت مصادر أخرى، بأنّ الاستخبارات الأمريكية لم تكن قادرة على تأكيد النظرية، لكنها تحاول تمييز ما إذا كان شخص ما أصيب في المختبر من خلال حادث معين أو سوء تعامل مع المواد، أصاب آخرين.

وسبق لمحطة فوكس نيوز التلفزيونية أن نشرت أمس الأربعاء أنّ الفيروس نشأ في معمل في ووهان، ليس كسلاح بيولوجي وإنما كجزء من سعي الصين لإظهار أنّ جهودها لرصد ومكافحة الفيروسات تكافئ أو تفوق قدرات الولايات المتحدة.

وأشار هذا التقرير وتقارير أخرى إلى أنّ ضعف معايير السلامة في المعمل الذي تمت فيه التجارب المتعلقة بالفيروسات في ووهان، تسبب في إصابة شخص ما بالعدوى وظهورها في سوق، حيث بدأ الفيروس بالانتشار.

وكان معهد ووهان لعلم الفيروسات المدعوم من الدولة نفى في فبراير الماضي شائعات، عن أنّ الفيروس ربما جرى تخليقه في أحد معامله، أو أنّه تسرب من أحد المعامل.