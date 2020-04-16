القاهرة تجهز 253 مدرسة لاستخدامها في توزيع منحة العمالة المؤقتة

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، مكتب بريد عابدين لمتابعة صرف منحة العمالة غير المنتظمة، والتأكد من تقديم كل التيسييرات وتوافر كل الإجراءات الوقائية الاحترازية ضد فيروس كورونا للمترددين على مكتب البريد.

وقال محافظ القاهرة إن العاصمة جهزت 253 مدرسة لاستخدامها في توزيع منحة العمالة المؤقتة عند الحاجة إليها، مشيرًا إلى أن عدد العمالة المستحقة بالقاهرة بلغ أكثر من 65 ألف عامل جرى توزيعم على 309 مكاتب بريد.

وأضاف أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قدمت كل التيسيرات لمكاتب البريد في أثتاء صرف المنحة للمستحقين من العمالة غير المنتظمة، والتي تستمر حتى 16 أبريل بجميع مكاتب البريد على مستوى محافظة القاهرة، كما قدمت كل التسهيلات لمساعدة المواطنين المستحقين للمنحة على صرف مستحقاتهم إضافة إلى تخصيص يوم إضافي لمن تخلف من المستحقين عن صرف المنحة في اليوم المحدد له.