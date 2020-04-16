فتح منافذ جديدة لصرف منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع المستشار مدحت الغمراوي وكيل وزارة القوى العاملة، انتظام سير إجراءات صرف المنحة المقرره للعماله غير المنتظمه والمتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد والبالغ عددهم 34 ألفا و104 مستحقين، من خلال عدد 83 مكتب بريد بشمال وجنوب المحافظه بجانب أفرع بنك التنميه والائتمان الزراعي من الساعه الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

أكد محافظ الشرقيه أنه جرى التنسيق مع وكيلي وزارتي التربيه والتعليم والشباب والرياضة، لفتح منافذ جديده بالمدارس ومراكز الشباب القريبة من مكاتب البريد التي شهدت تكدسات وتجمعات كبيرة من المواطنين مستحقي الصرف، مشيرا إلى أنه جرى التنسيق مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لربط تلك المنافذ الجديدة بمنظومة الصرف الموجودة بمكاتب البريد تسهيلا على المواطنين ولمنع التزاحم حفاظا صحتهم وسلامتهم.

وأضاف المحافظ أنه جرى تخصيص أيام 26 و27 و28 أبريل الجاري، لصرف المنحه المقرره للمستحقين ممن تخلفوا عن الصرف في الموعد المقرر لهم، مؤكدا أن المحافظه بكامل اجهزتها التنفيذيه تسعى جاهدة إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعمال المتضررين من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد غراب المواطنين المستحقين للصرف باتباع وسائل السلامة، أثناء حصولهم على المنحة الاستثنائية وترك مسافة مترًا وعدم التكدس او التزاحم امام منافذ الصرف مما يحقق سهولة وانتظام عملية الصرف وتنفيذا للاجراءات الاحترازيه والوقائيه لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحفاظا على صحه وسلامة الجميع.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة القوى العاملة، أنه سيجرى اليوم الخميس، صرف المنحه المقرره لعدد 1306 لمن تقل أعمارهم عن 25 سنه من مكاتب البريد وأفرع بنك التنميه والائتمان الزراعي، مشيرا إلى بدء الصرف من الساعه الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.