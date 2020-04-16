كشف طبي وطائرة خاصة.. تفاصيل اليوم الأخير لنزلاء الحجر الصحي بمرسى علم

أنهت أجهزة البحر الأحمر الاستعدادات لمغادرة نزلاء الحجر الصحي بفندق مرسى علم، وذلك على متن طائرة خاصة تقلهم إلى مطار القاهرة الدولي، وذلك بعد قضائهم أربعة عشر يوماً تحت الحجر الصحي بعد عودتهم من أمريكا مطلع الشهر الجاري.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على اللجنة الصحية اليوم بإنهاء إجراءات الكشف الطبي لجميع النزلاء المصريين العائدين من أمريكا والمقيمين بفندق مرسى علم تحت الححجر الصحي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مصدر مسؤول بمطار مرسى علم الدولي في تصريح ل"الوطن"، أن المطار يستعد لإنهاء مغادرة المصريين الذين انتهت إقامتهم تحت الحجر الصحي، وذلك على متن طائرة خاصة عبر خطوط مصر للطيران في الساعات الأولى من صباح غدا الجمعة.

وكشف عاطف عثمان مدير الفندق السياحي، والذي تم تخصيصه للحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا، على أن لجنة صحية من مديرية صحة البحر الأحمر بدأت عملها في توقيع الكشف الطبي النهائي لجميع النزلاء استعدادا لمغادرتهم الفندق صباح يوم الجمعة.

وأوضح عثمان ل"الوطن" أنه تم تنسيق المغادرة على مجموعات منظمة تباعا للسهولة، بالإضافة إلى تعقيم جميع حقائب النزلاء ووضعها في أماكن مخصصة أمام منطقة الاستقبال، تمهيدا لنقلها إلى مطار مرسى علم عبر أتوبيسات مخصصة، وذلك منعا للتكدس وتوفير وسائل الراحة التامة للضيوف لضمان وصولهم لذويهم سالمين.

وأعلن عدد من المصريين من نزلاء الفندق المشاركة في مباردة رد الجميل من خلال التبرع لصندوق تحيا مصر، وذلك شكر وعرفان منهم للدولة المصرية التي حرصت على تخصيص طائرة خاصة لعودة المصريين العالقيين في أمريكا وحسن استقبالهم بفندق الإقامة بمرسى علم، وسهولة الإجراءات عند وصولهم وتوقيع الكشف الطبي عليهم فور نزولهم من سلم الطائرة بمعرفة الحجر الصحي والطب الوقائى بمعرفة صحة البحر الأحمر.

وكشف مصدر بمحافظة البحر الأحمر، أنه من المقرر أن تغادر يوم الأحد المقبل المجموعة الثانية من المصريين والذين وصلوا في الخامس من أبريل الجاري إلى مطار مرسى علم الدولي، في ثاني الرحلات الاستثنائية لشركة مصر للطيران، التي كان علي متنها مجموعة من المصريين العالقين في أمريكا لنقلهم لمصر، بعد تفشى فيروس كورونا المستجد في أمريكا.