آخر رحلة استثنائية لإجلاء المصريين العالقين بأمريكا تصل مطار مرسى علم

استقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الأحد، الرحلة الاستثنائية الأخيرة للشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، قادمة من واشنطن، على متنها 315 من المصريين العالقين هناك بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد قرار تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية حتى 15 أبريل المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة بمطار مرسى علم الدولي أن الرحلة هبطت بسلام بمهبط المطار، وجميع المصريين القادمين بخير، ويتم الآن الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحي تمهيدا لنقلهم جميعا لإحدى القرى السياحية للبقاء هناك لمدة 14 يوم، طبقا لإرشادات وزارة الصحة.

ولفت المصادر، إلى تضافر الجهود والتنسيق المستمر بين مختلف الوزارات بالدولة المصرية للتيسير علي أبنائنا العائدين من واشنطن، لحين خروجهم من المطار وانتهاء فترة الحجر الصحي بمدينة مرسى علم، وعودتهم إلى أسرهم سالمين بإذن الله.

كانت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني أن الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران سيرت عدة رحلات طيران إلى العديد من دول العالم لإعادة أبنائها، في إطار حرص مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على دعم ومساندة المصريين بالخارج.ولفتت المصادر إلى أن الشركة الوطنية القابضة مصر ستتوقف تماما عن تسيير رحلات استثنائية لحين إشعار آخر.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، صباح أمس الأول الجمعة، المصريين العائدين من واشنطن على متن إحدى رحلات مصر الطيران الاستثنائية، التي سيرتها الشركة لعودة المصريين من أمريكا بعد انتشار فيروس كورونا المستجد هناك، واحتلت أمريكا المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات.كان أكد الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة مصر للطيران، أن الشركة ستسير اليوم الرحلة الاستثنائية الأخيرة لإعادة المصريين العالقين بواشنطن على أن تدخل الأجواء المصرية فجر الأحد، وتهبط بمطار مرسى علم.

وكان زكريا، قال لـ"الوطن"، إن مصر للطيران سيرت العديد من الرحلات الاستثنائية، ونعمل في ظروف صعبة، من أجل عيون المصريين، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية خاطبت كافة شركات الطيران وشركات الطيران العاملة بمصر، معلنه تعليق حركة الطيران، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، حيث صرحت السلطة للطائرات بالهبوط في المطارات المصرية، لشركات الطيران التي تقوم بنقل أفواج سياحية بأخذ الركاب السابق قدومهم بعد استكمال البرامج السياحية المخططة والسابق الموافقة عليها من سلطة الطيران المدني على أن تصل الرحلات فارغة وتغادر بركابها، كما صرحت برحلات الهبوط الفني للتزود بالوقود فقط دون مبيت الطائرة أو نزول الطاقم والركاب، كما صرحت سلطة الطيران المدني بالرحلات الداخلية بين المطارات المصرية، ورحلات الشحن الجوى الدولية من وإلى جمهورية مصر العربية، ويصرح برحلات الإسعاف الدولية.