انتشار كورونا وانخفاض العملة.. اقتصاد تركيا "الهش" ينهار

بعد انتشار وباء كوورنا في تركيا وزيادة عدد المصابين والوفيات بها، مع انخفاض عملتها تقف تركيا على أرضية غير ثابتة، حيث تهدد حركات العملة المثيرة للجدل وارتفاع الحالات المصابة بفيروس كورونا بسقوط "اقتصاد هش" بالفعل في خطر كبير، حسبما أفاد تقرير لمحطة "سي إن بي سي".

وبحسب التقرير، فإن تركيا بدأت منذ الرابع من أبريل في تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا في اليوم، وأبلغت عن أكثر من 4 آلاف حالة في اليوم منذ 8 أبريل، وهي زيادة مفاجئة أزعجت خبراء الصحة.

وأضاف التقرير أن الدولة التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة هي واحدة من الدول القليلة في أوروبا التي لم تطبق الإغلاق الوطني الإجباري، وهو الأمر الذي تجنبه رئيسها رجب طيب أردوغان حتى الآن.

وبعد ما يقرب من عامين من ضعف العملة، وارتفاع الديون، وتقلص احتياطيات النقد الأجنبي وتزايد البطالة، فإن تركيا في وضع غير مؤهل للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، كما يقول الخبراء.

حرب كلامية بين قادة المافيا القريبين من الائتلاف الحاكم في تركيا

بعد تمرير قانون الإفراج المبكر الذي سيطلق سراح أعداد كبيرة من الأشخاص المحتجزين في السجون التركية اشتعلت حرب كلامية بين أنصار قادة المافيا التركية، حسبما أفاد موقع "أحوال التركي".

وبدأ إطلاق سراح السجناء في تركيا بعد اعتماد قانون ينص على الإفراج عن 90 ألف محتجز؛ للحد من تفشي فيروس كورونا في السجون المكتظة في البلاد.

ووفقا لوسائل الإعلام التركية، فإن زعيم المافيا الشهير المدان ألاتين تشاكجي، المعروف بعلاقاته الوثيقة مع حزب الحركة القومية "الشريك في الائتلاف الحكومي"، هو من بين أولئك الذين سيتم منحهم الإفراج المشروط.

وفي إطار الاستعداد للإفراج عن زعيمهم، لجأ أنصار تشاكجي إلى تويتر لتهديد منافسه سادات بيكر، وهو زعيم مافيا تركي أدين بارتكاب جرائم بما في ذلك إنشاء منظمة إجرامية.

"الطبية التركية": أعضاء الرعاية الصحية يموتون لنقص إجراءات الحماية

من جانبه، قال رئيس الجمعية الطبية التركية سنان أديامان إن العاملين في مجال الرعاية الصحية الأتراك أصيبوا بفيروس كورونا الجديد بسبب نقص الإجراءات الوقائية، كما أوردت وكالة أنباء ميزوبوتاميا.

وأضاف أديامان، خلال مؤتمر صحفي: "حماية سلامة مسؤولي الرعاية الصحية ضروري للحد من تفشي الوباء"، كما كشفت المجموعات الطبية المتخصصة عن نقص في المعدات والأسرة والعاملين الصحيين اللازمين للتعامل مع أعداد كبيرة من مرضى فيروس كورونا، حيث وصل إجمالي عدد المصابين إلى 65 ألف مصاب، مؤكدا أن نقص المعدات اللازمة لتوفير الوقاية يزيد من المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها الأطباء.

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى لها منذ أزمة العملات لعام 2018

سجلت الليرة التركية أدنى مستوى لها منذ ذروة أزمة العملة لعام 2018 في ظل مخاوف المستثمرين من تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد، حسبما أفادت وكالة الأنباء "رويترز".

ووقفت الليرة عند 6.8580 مقابل الدولار وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2018، متراجعة من إغلاق بقدر 6.8200 يوم الاثنين.

في ذروة أزمة العملة، انهارت الليرة إلى 7.28 في أدنى مستوياتها مقابل الدولار الأمريكي، وأثارت التحركات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس رجب طيب أردوغان مخاوف المستثمرين حيث قيدت تركيا يوم الاثنين قدرة الأجانب على تداول الليرة في سوق المقايضات الخارجية، مما أدى إلى تسجيل الليرة التركية أكبر انخفاض للعملة في الأسواق الناشئة.

لكن المتحدث باسم الرئاسة، قال يوم الأحد إن تركيا لا تخطط من أجل عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي حيث تبحث أنقرة عن خيارات تمويلية لتخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس كورونا.