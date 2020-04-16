شعراوي: استرداد 177 ألف متر من أملاك الدولة خلال الـ 24 ساعة الماضية

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة، حول جهود المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقال اللواء محمود شعراوي، إن التقرير الخاص بمجهود المحافظات، أشار إلى أنها نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون في إزالة 241 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة، ليصل إجمالي الإزالات إلى 1774 حالة واسترداد حوالي 177 ألف متر مربع، ليصل الإجمالي 2 مليون 467 ألف متر مربع، وإزالة 24 حالة تعد بالزراعة على أراضى أملاك الدولة، ليصل إجمالي الإزالات إلى 261 إزالة، كما تم إزالة 69 حالة للبناء المخالف والعشوائي على مساحة 14 ألف متر مربع، ليصل إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها إلى 3367 حالة بإجمالي 132 ألف متر مربع، و298 حالة إزالة لتعديات بالبناء على 8 أفدنة أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين، ليصل إجمالي عدد الإزالات التي تم القيام بها إلى 4693 حالة إزالة على مساحة 1470 فدانا.

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بضرورة التنبيه وتكليف قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية، بممارسة مسئولياتهم فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تعديات جديدة على أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها وإزالة التعديات والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في هذا الشأن ضمانا لعدم إهدار ما يتم من جهود لكافة الأجهزة المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات واسترداد أراضى الدولة.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على ضرورة التنسيق بين الأجهزة المحلية بالمحافظات وجهات الولاية للإسراع فى استثمار أراضى وأملاك الدولة المستردة وعدم عودة التعدى مرة أخرى، من خلال إقامة مشروعات قومية أو خدمية للمواطنين وتحقيق عوائد اقتصادية وضمان استرداد حقوق الدولة كاملة والحفاظ عليها.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة الاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات، لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلى مدار اليوم، والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.