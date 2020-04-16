الصين ترحب بقرار تعليق ديون الدول الفقيرة للمساعدة في مواجهة كورونا

رحبت الصين، اليوم، بقرار وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بتجميد مؤقت لديون الدول الأشد فقرًا وتعليق خدمة الدين اعتبارًا من 1 مايو حتى نهاية العام الجاري، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا الجديد، مؤكدة التزامها بتقديم كل مساعدة ممكنة لتعزيز التنمية والحد من الفقر في الدول الأكثر فقرا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان، في تصريح اليوم: "أيدت الصين دائمًا مفهوم مجتمع المصير المشترك للبشرية والنظرة الصحيحة لمفهوم العدالة والمنفعة".

وستعمل الصين على مساعدة الدول الأكثر فقرًا لتركيز جهودها على مكافحة الوباء ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية على أساس الاتفاق الذي توصلت إليه مجموعة العشرين حول قضايا الديون، كما ستواصل المشاركة بنشاط في التعاون الدولي في مكافحة الأوبئة من خلال القنوات الثنائية والمتعددة.

وأضاف جيان: "تدعو الصين الدائنين متعددي الأطراف والدائنين التجاريين إلى اتخاذ إجراءات مماثلة في أقرب وقت ممكن، والمشاركة في مبادرات تعليق سداد ديون الدول الأكثر فقرًا، ومساعدة هذه الدول للتغلب على الصعوبات".