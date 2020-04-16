محلل اقتصادي: 17 مليون أسرة تشردت بعد الإغلاق الكلي في أمريكا

قال المحلل الاقتصادي محمد نجم إن الولايات المتحدة تعيش للأسبوع الرابع الإغلاق الاقتصادي، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بمدى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي بسبب فيروس كورونا.

وأضاف نجم، خلال اتصال هاتفي بفضائية "extra news"، أن أثر الإغلاق الاقتصادي الكلي أدى إلى تشريد 17 مليون أسرة، موضحا أن الإغلاق يتمثل في فرض التجول والتقييد على الحركة وإغلاق المصانع والشركات، "مش عاوزين نوصل للمرحلة دي".

وأوضح أن الخطر الاقتصادي أكبر من الخطر الصحي: "إحنا في مصر ماشيين في مسار إيجابي حتى الآن"، حيث يعمل الاقتصاد بنسبة 60% في ظل الظروف التي يمر بها العالم، كما أن حظر التجول جزئي وليس كلي، مشيرا إلى أن فتح الأسواق مرة أخرى مرتبط ومرهون بالتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقرها الدول.

وتابع: "مش عاوزين نوصل للنموذج الأمريكي من حيث خسارة ملايين فرص العمل، كل دقيقة بتعدي فيه أسر بتفقد مصدر رزقها، ومئات آلاف الشركات حول العالم بتعلن إفلاسها، احنا أمام أسوء أزمة اقتصادية حدثت وفقا لصندوق النقد في الاقتصاد العالمي الحديث".