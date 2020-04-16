استكمال مشروعات "مقرر طباعة" للفرقة الأولى والثانية بتربية فنية حلوان

قدم طلاب الفرقة الأولى بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، مشروعات مقرر طباعة المنسوجات اليدوية، حيث استخدم الطلاب أساليب استنسل وشاشة حريرية وصباغة عقد وربط، وذلك انطلاقا من حرص طلاب الفرقة الأولى على استكمال مقرراتهم، وفى إطار خطة الجامعة للتعليم عن بعد، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية.

واستكمل الطلاب مشروعاتهم على شيتات استنسل، أفرغوا عليها عناصر، وإسفنج وألوان بجمنت على قماش، ولوحات الاستنسل عبارة عن دراسة علاقات النحل بالخلايا الشمعية، وكل طالب نفذها بطريقته .

وفي سياق متصل، ابتكر طلاب الفرقة الثانية فى مشروعات مقرر دراسات تجريبية فى الطباعة اليدوية، ويهدف المقرر إلى توظيف بعض الطرق التقليدية والمستحدثة للأساليب الطباعية فى أعمال فنية قابلة للتسويق.

واستخدم الطلاب أسلوب طباعة البصمات، وأسلوب طباعة القوالب التقليدية للاستفادة من مطبوعات القوالب على أعمال وظيفية يمكن تسويقها، وتنوعت المواضيع من طبيعة صامتة ومواضيع تحتوى على عنصر آدمى على مساحة عمل (30x40) سم باستخدام الوسيط اللوني (ألوان، عجائن، بجمنت - السطح قماش أو ورق) حسب المتاح لدى الطالب.

وتم التواصل مع الطلاب للتعليم عن بعد من خلال عمل مجموعات على تطبيق الواتس، ويتم إرسال المحتوى العلمي الخاص بكل محاضرة على المجموعات أسبوعيا من خلال (ملف - PDF).