ضبط مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية بطنطا

تمكنت إدارة الصيادلة بمديرية الصحة بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الرقابه الإدارية ومديرية التموين، من ضبط 241788 عبوة مستلزمات طبية ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، داخل مخزن أدوية بدائرة حى ثان بطنطا.

وقال الدكتور خالد أصيل مدير الإدارة العامة للصيدلة، إن المخزن غير مرخص، ولا ينطبق عليه الاشترطات الصحية، وتم التحفظ على المضبوطات منتهية الصلاحية، وتمشيع المخزن، وإخطار النيابة.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بشن حملة لضبط المستلزمات الطبية غير المطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية.