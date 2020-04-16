محافظ الغربية: مواطنو صفط تراب يتنافسون لخدمة بلدهم ويشكلون ملحمة

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن قرية صفط تراب بالفعل يوجد بها حالات مصابة بفيروس كورونا، وإلا لما قررنا عزل القرية بالكامل، لافتاً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات التي وضعتها وزارة الصحة للمصابين ويتم نقلهم لمستشفيات العزل حتى يتلقوا العلاج.

وأضاف رحمي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامس أحمد موسى، أن إجراء العزل يكون احترازيا لحماية باقي المواطنين الموجودين داخل القرية، مشيراً إلى أن الإصابات جاءت بدأت من سيدة مسنة ويتم تتبع الجميع لمعرفة من أصل الإصابة.

وتابع أنه في حالة وجود شكوى من أي شخص يتم التوجه إلى العمدة أو الوحدة المحلية وسيتم إبلاغنا مباشرة بالمطلوب، وفي خلال 24 ساعة سيتم تلبية طلباتهم، بالإضافة إلى تواصلي الدائم معه والتنسيق مع مدير مديرية التموين وتم إدخال الدقيق والقمح والأرز والمكرونة وسلع تكفي لمدة 14 يوماً.

واستكمل أنه يوجد أحد المتبرعين قد تبرع بـ12 طن بطاطس سوف يصلون غدا ويعتبروا هدية من المجتمع المدني وليس المحافظة، مؤكداً على وجود تكاتف بين المواطنين سواء من المجتمع المدني، الجمعيات الأهلية، الأحزاب، المحليات، الشرطة، والحماية المدنية وجميعهم يتنافسون لخدمة بلدهم بشكل ملحمة.