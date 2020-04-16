متحدث الحكومة: لن يسمح بزيارة المتنزهات أو الكورنيش قبل شم النسيم

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه وفقا لقرارات رئيس الوزراء اليوم، فإنه لن يسمح بدخول أتوبيسات الرحلات التنقل بين المحافظات، ومنها المحافظات الشاطئية، حيث ستنفذ بداية من غد الجمعة.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "وأي حد مجهز أتوبيس رحلة يلغي هذه الترتيبات بدل ما يروح ويرجع من الطريق".

وتابع: "إذا كنت تعتقد أنك سترتاد الشواطئ والمتنزهات قبل يوم شم النسيم، فأنت مخطئ، لأن المحافظين كلهم في اجتماعهم مع رئيس الوزراء، لديهم تعليمات مشددة بغلق الشواطئ المنظمة التي لها منافذ وخروج، ومنع التجمعات في الشواطئ غير المنظمة، مثل الكورنيش، وكورنيش الإسكندرية".

وأردف: "أي تجمعات على الكورنيش خلال الأيام القادمة سيتم التعامل معها برفق، ونطلب كل من يتجمع المغادرة".