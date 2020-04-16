صور.. تطهير قرية "صفط تراب" وتوزيع 5 آلاف كمامة على الأهالي

أجرى اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، اليوم، جولة تفقدية بالوحدة المحلية لقرية صفط تراب، لتسليم رئيس الوحدة 3 عربات محملة بالبطاطس من ديوان عام محافظة الغربية.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم تطهير القرية بالكامل 5 مرات متتالية بواسطة سيارات الحماية المدنية والطب البيطري، كما تم تسليم 5 آلاف كمامة.

وأوضح أنه سيتم توصيل ماكينة "ATM" لبنكي "الأهلي" و"مصر"، لأهالي القرية غدًا.

جدير بالذكر، أنه تم توفير نقطة تطهير ثابتة بواسطة ماكينة رش من رئاسة المركز والمدينة لتعقيم أي سيارة تحمل أي سلع عند خروجها من القرية.