المغرب يسجل أول حالة شفاء لسيدة حامل مصابة بكورونا

سجل المغرب، اليوم، أول حالة شفاء لسيدة حامل سبق أن أعلن عن إصابتها بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقالت وسائل إعلام مغربية، إن السيدة التي استقبلها مستشفى "السويسي" في العاصمة الرباط في 31 مارس الماضي، في شهرها الخامس غادرت المستشفى صباح اليوم، بعد شفائها من الوباء.

وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت اليوم، عن تسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى ألف و988 إصابة فيما بلغت حصيلة ضحايا الوباء في المملكة 127 شخصا، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.