"نشأت زنفل".. مقيم في أمريكا منذ 3 عقود ومد يد العون للعالقين المصريين

لم يتأخر نشأت زنفل، المصري الذي هاجر للولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1990 عن مساعدة المصريين المقيمين أو العالقين بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول على مستوى العالم لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

"وزارة الهجرة اختارت المواطنين المصريين المقيمين في الخارج والذين تعاملوا مع الوزارة من قبل في مثل هذه المواقف، وبالفعل ساعدنا المصريين العالقين في الخارج والذين لم يكن في استطاعتهم العودة مرة أخرى لمصر نظرا للظروف التي تمر بها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن بعض العالقين والمقيمين كانوا في أمس الحاجة للأدوية والمساعدات المالية"، حسب حديث نشأت زنفل لـ"الوطن".

وأضاف زنفل، عضو المجلس المصري الأمريكي، الذي شكرته وزيرة الهجرة لمجهوداته في مساعدة المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية: "يوجد مصريون أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، وهناك حالات وفاة بسبب فيروس كورونا لم يستطع ذووهم دفنهم فساعدناهم واستخرجنا تصاريح الدفن سواء لمصريين أو عرب ووفرنا مدافن لهم، صحيح أن مغادرة المنزل في مثل هذه الظروف يعد انتحار لكن مبدأ المساعدة لا بد أن يوجد في أي إنسان".

وتابع: "ساعدنا العالقين في التواصل مع السفارة والقنصلية لمنع الذين يحاولون استغلال الظروف في العودة إلى مصر، فالأولوية للعالقين لمن قدم إلى أمريكا من أجل العلاج أو الدراسة أو الزيارة، والتزمنا بالمعايير التي وضعتها وزارة الهجرة، فعلى سبيل المثال كان هناك مواطنين يستعدون للسفر لكن قرارات تعليق الرحلات الجوية حالت دون مغادرتهم".

واختتم زنفل حديثه لـ"الوطن": "منذ قدومي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا منذ 30 عاما لم نكن نجد كمصريين مغتربين أحدا يساعدنا أو نلجأ إليه لكن بكل صدق وثقنا في وزارة الهجرة والسفيرة نبيلة مكرم لأن ما يحدث على أرض الواقع يؤكد أن الدولة المصرية تهتم بجميع أبنائها في الخارج".