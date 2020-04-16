أسامة حمدي: مرضى السكر والقلب فريسة سهلة لكورونا

قال الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، ومدير مركز السمنة والسكر بمركز جوزلين بأمريكا، إن مرضى السكري فريسة سهلة جدا لمضاعفات مرض كورونا المستجد خصوصا إذا كان سنهم كبيرا أو يعانون من أمراض أخرى.

وأضاف خلال فيديو بثه برنامج "مصر تستطيع" الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة "dmc"، أن الذين يعانون من أمراض القلب أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات كورونا، "الفترة دي إدتني فرصة كبيرة للمناقشة مع استشاريين للحالات الحرجة والعناية المركزة، وقدرت إني أطلع بصورة قريبة جدا عن هذا الفيروس الغريب والعجيب".

وتابع: "هناك قاعدة في الطب اذا عرف المرض عرف العلاج، وللأسف هذا المرض من الأمراض الشرسة للغاية، وشفت اللي بيدخل العناية المركزة مصاب بضيق التنفس وتدهور حالتهم بيبقى سريع ودا بيقولنا إنه لازم نعالج الناس دي بدري، وأول متبدأ معاهم الأعراض الخفيفة قبل بداية أعراض ضيق التنفس".