رئيس لجنة مكافحة كورونا: الفيروس ليس قاتلا.. ونراهن على وعي المصريين

أكد حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة بكورونا بوزارة الصحة، أننا في مصر في الأسبوع العاشر لمواجهة فيروس كورونا، مبديًا أمله أن تقل أرقام الإصابات خلال الفترة المقبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أنه يراهن على وعي المواطن المصري ويأمل بأن يكسب الرهان رغم أن المؤشرات محبطة.

وشدد حسني على أن رجوع الأمور لطبيعتها متوقف على إغلاق مصادر العدوى، محذرًا من خطورة الفيروس والذي أصاب 2 مليون شخص في 4 شهور فقط، مشددًا على أن الفيروس ليس قاتلا ولكنه سريع الانتشار.