محافظ القليوبية يضبط 5 مركبات توك توك ومواطنين خالفوا الحظر بشبرا

لليوم الثاني على التوالي، أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مفاجئة بمدينة شبرا الخيمة للاطمئنان على تطبيق حظر التجوال، وخلال الجولة تفقد شوارع بأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة، حيث تابع أعمال رفع القمامة والتطهير بمدينة شبرا الخيمة يرافقه اللواء خالد جمعة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، وعدد من القيادات الأمنية بالمحافظة.

وأثناء جولته تلاحظ تواجد محل مفتوح وتواجد 5 توكتوك وعدد من المواطنين مترجلين فى الشارع.

وعلى الفور تم حجز التكاتك بالتنسيق مع مديرية الأمن واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحظر.

وشدد المحافظ خلال جولته، على ضرورة رفع القمامة أولا بأول والاستفادة من فترة حظر التجوال في قيام المراكز والمدن والأحياء بحملات تطهير، مؤكدا أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لتنفيذ تكليفات الدولة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا موجهاً جميع الأجهزة التنفيذية لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة عدم التهاون واتخاذ كل التدابير الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة فيروس كورونا، مشدداً على تكثيف حملات المتابعة والتفتيش بجميع المراكز مع توعية المواطنين لضمان تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات وفض أي تجمعات.