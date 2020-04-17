الفقي: البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري هذا العام بنسبة 3.7%

قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، إن تقارير المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي، ومنها تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، حول التطورات التي سيشهدها العالم خلال الفترة الحالية والفترة القادمة، مع نهاية هذا العام ومطلع العالم المقبل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامي وائل الإبراشي على التليفزيون المصري، أن 189 دولة عضو في كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تعرضت إلى أزمة حادة بسبب فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قدرا أن النمو الاقتصادي العالمي سيشهد تراجعًا في الناتج العالمي بنسبة 3% مقارنة بـ2.9% في العام السابق.

وتابع، أن هناك استثناءات، حيث سيحقق 18 اقتصادًا نموًا من أصل 189 دولة، من ضمنها الاقتصاد المصري، حيث سيكون في الترتيب السادس، خلال هذا العام: "الاقتصاد المصري سينمو بواقع 2% لدى توقعات صندوق النقد الدولي، و3% لدى توقعات البنك الدولي بنسبة 3.7%".