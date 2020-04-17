صور.. العائدون من أمريكا يُنهون فترة العزل الصحي في مرسى علم

غادر المصريون العائدون من أمريكا فندق الإقامة المخصص للحجر الصحي بمرسى علم وذلك بعد قضائهم 14 يوماً تحت الحجر الصحي وذلك بعد توقيع الكشف الطبى عليهم والتأكد من سلامتهم الصحية، بعد عودتهم عالقين من أمريكا مطلع الشهر الجاري على متن طائرة خاصة.

أنهت إدارة الفندق إجراءات الرحيل وتمت المغادرة في مجموعات بعد تعقيم جميع حقائب النزلاء، ووضعها في أماكن أمام منطقة الاستقبال وتم توفير الأتوبيسات المخصصة لنقلهم إلى مطار مرسى علم الدولي، وذلك بعد توقيع الكشف الطبي الأخير عليهم.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، على اللجنة الصحية اليوم بإنهاء إجراءات الكشف الطبى لجميع النزلاء المصريين العائدين من أمريكا والمقيمين بفندق مرسى علم تحت الحجر الصحي وذلك بعد انتهاء مدة الأربعة عشر يوما المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأشار مصدر ملاحي بمطار مرسى علم الدولي إلى أن موعد إقلاع الطائرة في التاسعة صباحا على متن خطوط مصر للطيران وعليها جميع المصريين ومن المقرر هبوطها مطار القاهرة الدولي.

وكشف عاطف عثمان مدير الفندق السياحى والذي تم تخصيصه للحجر الصحي للمصريين العائدين من أمريكا، أن لجنة صحية من مديرية صحة البحر الأحمر أنهت عملها في توقيع الكشف الطبى النهائي لجميع النزلاء قبل مغادرتهم الفندق صباح يوم الجمعة، موضحاً أنه تم تنسيق المغادرة على مجموعات منظمة وذلك منعا للتكدس وتوفير وسائل الراحة التامة للضيوف لضمان وصولهم لذويهم سالمين.

وأشار عثمان إلى سعادة غامرة لجميع المصريين النزلاء بالفندق على انتهاء مدة الحجر الصحي بسلامة دون الإصابة وعودتهم إلى بلادهم سالمين، مضيفاً أنهم توجهوا بالشكر إلى إدارة فندق الإقامة وجميع العاملين لحسن ضيافتهم ومعاملة لائقة.