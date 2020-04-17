توقعات بإغلاق تام لتطبيق "أوبر" و"كريم" في شم النسيم

توقع عدد من وكلاء شركات النقل التشاركي الذكى منها شركتي أوبر وكريم، إغلاقا تاما للتطبيق يوم الاثنين المقبل، بالتزامن مع قرار الحكومة لإيقاف كل وسائل النقل العام في جميع أنحاء الجمهورية، من المينى باص والميكروباصات والأتوبيسات بين المحافظات، والتنقل بين الشواطئ في يوم شم النسيم.

وقال أحمد الميري وكيل عدد من شركات النقل التشاركي الذكي، إن تطبيقات النقل الذكي مثل تطبيق أوبر وتطبيق كريم يجرى إغلاقهما بشكل أوتوماتيكي في تمام الثامنة مساء كل يوم منذ بدء القرار لمواجة فيروس كورونا على أن يعاود التطبيق العمل في السادسة صباحا، وبشكل تلقائي، ومن المتوقع أن يطبق ذلك يوم الاثنين المقبل، وفقا لقرارات الحكومة.

وأضاف الميري، لـ"الوطن"، أن هناك نسبة انخفاض في عدد السائقين والكباتن لدى شركات النقل التشاركي بلغت نحو 80%، من الكابتن المسجلين على التطبيق موضحا، أن أغلبهم يفضلون الجلوس في البيت وعدم الخروج الى العمل منذ تفشي وباء كورونا واتخاذ الحكومة عددا من القرارات المهمة لمواجهته بما فيها حظر التجول بداية من الثامنة مساء، قائلا: "للأسف في ناس كتير جدا قعدت في بيوتها لأنهم بيفضلوا يلفوا في الشارع طول النهار وفتحين التطبيق ومبيلاقوش زباين.. 20% بس هما اللى بينزلوا الشغل والـ80% قاعدين في بيوتهم".

وأعلنت الحكومة، أمس، عددا من الإجراءات المهمة لمجابة فيروس كورونا، منها إيقاف كل وسائل النقل العام في جميع أنحاء الجمهورية من الميني باص والميكروباصات والأتوبيسات بين المحافظات، والتنقل بين الشواطئ في يوم شم النسيم.