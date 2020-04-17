الحامل ومرضى القلب.. فئات يحظر عليها تناول الفسيخ والرنجة في شم النسيم

يرتبط شم النسيم وأعياد الربيع مع المصريين خاصة بتناول الفسيخ والرنجة والأسماك المملحة، والتي تعد خصيصًا وتنتشر بكثرة في المحلات لتناولها في هذا اليوم بجانب الليمون والبصل الأخضر، ما يؤدي إلى بعض المضاعفات والأمراض.

وتقدم الدكتورة نورا حسب الله إخصائية التغذية العلاجية ومدربة الصحة المتكاملة عدد من الفئات الممنوعة تمامًا من تناول هذه الأكلات، وهم على النحو التالي:

فئات محظورة من أكل الفسيخ والرنجة

- مرضى الكبد والكلى: نتيجة لزيادة الأملاح في الفسيخ والرنجة والتي تؤثر على عمل الكلى.

- مرضى الضغط: حيث يؤدي تناول الفسيخ والرنجة والأملاح إلى ارتفاع ضغط نسبة الماء في الجسم، ما يسبب زيادة ضغط الدم.

- مرضى القلب: حتى لا تؤدي زيادة الأملاح إلى ضعف عضلة القلب.

- الحوامل: حيث أن المرأة الحامل تكون أكثر عرضة للتسمم نتيجة الأملاح الزائدة في الفسيخ والرنجة.

وقالت في حديثها لـ"الوطن" إنّه يفضل أن تمتنع الفئات المذكورة عن تناول الفسيخ والرنجة تمامًا، حيث يمكن أن تسبب الكميات القليلة ضررًا مثلها مثل الكميات الكبيرة.

وأضافت "حسب الله" أن تناول البقدونس والبرتقال والموز والكنتالوب والأكلات الغنية بعنصر البوتاسيوم بعد أكل الفسيخ، تساعد على إخراج الملح من الجسم، كما حذرت من تناول المشروبات الغازية بكافة أنواعها بعد تناول الفسيخ والرنجة لأنها تجعل المعدة حمضية وتسبب سوء الهضم.