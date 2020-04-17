هدوء في المرجوشي ببهتيم وسلبية عينات 25 تحت العزل الإجباري

ساد الهدوء منطقة المرجوشي ببهتيم في شبرا الخيمة، وسط حالة من التفاؤل بعد الإعلان عن نتائج الفحوصات التي تم أخذها من المخالطين للحالات المرضية التي ظهرت في المنطقة.

حيث أكدت النتائج سلبية 25 حالة، فيما لاتزال الأجهزة المعنية تتابع عن كثب متابعة العزل الإجباري لـ 37 منزلا بالمنطقة بعد انحسار الحالات المصابة نتيجة الإجراءات التي تم اتخاذها بالمنطقة.

من ناحية أخرى أعلن مستشفى العزل بقها، شفاء 6 حالات جديدة من فيروس كورونا، بعد أن أكدت نتائج التحاليل سلبية العينات التي تم أخذها من الحالات ومن بينهم طفلة، وبذلك يرتفع إجمالي حالات الشفاء بالمستشفى إلى 65 حالة.