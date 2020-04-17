وفاة ضحية جديدة من عائلة السيدة غالية أولى ضحايا كورونا في بهتيم

أعلنت ثريا الشيخ، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة، عن وفاة هشام 54 عاما، الضحية الثالثة من عائلة الحاجة غالية، أول ضحايا فيروس كورونا المستجد ببهتيم التابعة لشبرا الخيمة، بمستشفى الحجر الصحي بالعجوزة، ليلحق بأمه وأخيه عبدالفتاح الذين توفيا جراء هذا الفيروس.

ونعت النائبة في بيان لها صفحتها الرسمية،"فيس بوك" الفقيد قائلة: (ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الحالة الثالثة ببهتيم، ويبلغ من العمر 54 عاما بمستشفى العجوزة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد)، وكانت عائلة الفقيد والمخالطين لهم، قد شهدت إصابة أكثر من 35 شخصا بفيروس كورونا المستجد، وهو ما دفع أجهزة المحافظة القليوبية إلى فرض الحجر والحظر الصحي الإجباري على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم.

وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، قد تابعا عملية فرض الحظر والحجر بشارع مهنا المؤنس المرجوشي، والذي تقرر غلقه بالكامل ووضعه تحت الحجر، فيما تقرر حظر وحجر منزل للمخالطين للأسرتين في شارع سالم المؤنس بعزبة أرض عبدالكريم ناصر، وآخر بشارع مهنا السواق، المرجوشي بجوار مسجد العفيفي، حيث جرى التنبيه علي قاطني الشارع والمنزلين بالعزل المنزلي داخل محال إقامتهم.

كما تم فرض كردون أمني بالمناطق المذكورة، لمنع دخول وخروج المواطنين المخالطين وتطهير وتعقيم المنازل والمنطقة بالكامل، مع توفير كافة احتياجات الأسر من مستلزمات ومطهرات، ومواد وسلع غذائية عن طريق جمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن.