صور.. فض سوق بهتيم بشبرا الخيمة لمنع انتشار فيروس كورونا

شن حي شرق شبرا الخيمة برئاسة الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق اليوم، وبمعاونه شرطة قسم ثان شبرا الخيمة بقيادة العقيد إسماعيل عبدالله مأمور القسم حملة مكبرة لإزالة سوق بهتيم ورفع الإشغالات الموجودة به في ظل استمرار الحجر الصحي الإجباري على 37 منزلا في منطقة المرجوشي بعد ظهور 45 حالة إصابة بفيروس كورونا بالمنطقة ضمن أسرتين.

وتأتي تلك الخطوة في إطار مكافحة انتشار الفيروس وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين واستكمالا لحملات منع التكدسات من خلال فض جميع أماكن التجمعات التي قد تكون أحد المسببات لانتشار العدوى.

كانت اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وجه بمتابعة الأسواق العشوائية ورفعها فورا حفاظا على حياة المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ضمن إجراءات الدولة لمنع انتشار الفيروس.

وسجلت منطقة الحجر الإجباري ببهتيم حالتي وفاة وإصابة جديدتين بفيروس كورونا حيث توفيت سيدة 69 سنة وأصيبت أخرى 38 سنة من المخالطين للمصابين بالفيروس والبالغ عددهم 45 حالة حتى الآن.

وواصل فريق من الطب البيطري بالقليوبية التحفظ على الحيوانات المنزلية التي كانت داخل منازل بعض الأهالي فيما كون شباب المنطقة مجموعات متبرعة لقضاء مصالح المواطنين منعا للتزاحم وللمساهمة في الإجراءات الوقائية التي فرضتها الدولة.

فيما قامت أجهزة المحليات بإرسال سيارات تحمل المواد التموينية والخبز لتدبير احتياجات المواطنين في الشارع علي مدار الساعة ووزع فريق من الهلال الأحمر وجبات جاهزة على المنازل ونظم حملات للتوعية بين المواطنين بكيفية التعامل مع إجراءات الحجر الصحي منعا لانتشار العدوى.

كانت محافظة القليوبية قد أعلنت الجمعة الماضية الحجر والحظر على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 بين أسرتين بالمنطقة إلى 35 حالة إيجابية ووفاة 3 من الإصابات المؤكدة وجرى حجزهم في مستشفيات العزل.

وفي كفر شكر دفعت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية بالتعاون مع مديرية الصحة والطب الوقائي ومكافحة العدوى بحملة مكبرة لتطهير وتعقيم شارعين بمنطقة استوديو محسن والمقابر داخل مدينة كفر شكر ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الحجر الصحي للمخالطين لحالتين ايجابيتين إصابة بفيروس كورونا المستجد والتي تضم منزلين مكونين من 7 طوابق حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

وكانت مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدي الطباخ قد طالبت الإدارة الصحية بكفر شكر بضرورة تطهير وتعقيم منطقة محل سكن حالتين تم إصابتهم بالكورونا بمدينة كفر شكر وإلزامهم بالعزل المنزلي للأسر المخالطة بتلك المنازل المكونة من 7 طوابق لمدة 14يوما والتنبيه عليهم بعدم الخروج والاختلاط مع آخرين لعدم أتساع دائرة الإصابات حفاظا على صحتهم ووقاية لهم من انتشار فيروس كورونا المستجد مع تقديم كافة الدعم اللازم لتلك الأسر.