شيخ الأزهر: من يقول "الخمور ليست محرمة قطعيا" ضال مضل

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، إن المخدرات والمسكر كثيره وقليله حرام، بنص الحديث الشريف، ومن يقول إن القليل غير المسكر فاشربوه، هذا تضليل ومن يقوله ضال مضل.

وأضاف خلال برنامج "حديث شيخ الأزهر"، على القناة الأولى: " قيل لي إن الخمور ليست محرمة تحريمًا قطعيًا، وقيل لي بناءً على هذه الفتاوى اللا منضبطة والتي لا تبغى وجه الله، بدأت الخمور تنتشر وتظهر على موائد المسلمين في طبقات معينة".

وحول المحسوبية، قال شيخ الأزهر إنها والغش والفساد حرام، ويجب على الدولة شرعًا أن تقاوم هذا، مشيرًا إلى أن التفرقة الجائرة بين المتكافئين في الفرص هي مسؤولية دينية وقانونية وأخلاقية يحاسب عليها كل مسؤول في موقعه.