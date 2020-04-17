الحبس وغرامة 4 آلاف جنيه عقوبة الاحتفال بـ«شم النسيم» في تجمعات

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، معاقبة من ينتهك الإجراءات التى قررتها الدولة يوم الاثنين المقبل، الموافق لـ«شم النسيم»، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بالحبس وبغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتضم تلك الإجراءات غلق جميع المحال التجارية والحرفية، والمولات، ووقف جميع وسائل النقل الجماعى العامة وحظر تحرك حافلات الرحلات سواء العامة أو الخاصة، أو تحرك المراكب النيلية أو وجود تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، مع إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، كما قرر «مدبولى» إعطاء يوم الاثنين المقبل إجازة رسمية.