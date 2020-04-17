وزيرة البيئة تكشف أهمية موقع إدارة النفايات الطبية

هنأت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، المسيحيين على الجمعة العظيمة وعيد القيامة المجيد، كما هنأت الشعب المصري متمنية من الله أن يحفظه.

وأضافت "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي حسام حداد، عبر شاشة "الحياة"، أن الوزارة تعمل على التصدي لفيروس كورونا، حيث نسقت مع وزارتي الصحة والتعليم العالي، من أجل المرور على المستشفيات، حتى يجرى التأكد أن النفايات الطبية، يجرى تداولها والتعامل معها بالطريقة الصحيحة.

وتابعت أن هناك مفتش مسؤول عن التعامل مع النفايات الطبية وتخزينها وخروجها بشكل آمن، حتى تصل إلى المحرقة، مستطردة: "وهذا الأمر لم يكن كافيًا، وتعاونا مع وزارة الاتصالات لإنشاء موقع إلكتروني، تستطيع كل منشأة صحية تعمل عليه".

وأردفت أن كل منشاة ستضع كمية المخلفات الطبية التي جرى فصلها، وحجم هذه المخلفات وتخزينها وتتبع كل منشأة صحية على حدة، وهذا سيسهل الرقابة والدعم، متابعةً: "الموقع هيقدر يدينا عملية مهمة جدًا، وهي التقارير الإحصائية، بحيث نستطيع بعد فترة معينة من الزمن، عشان نشوف كمية النفايات الطبية من المنشآت والمحافظات وهو ما سيساعد على التخطيط، لأننا مسؤولون عن المخلفات بمختلف أنواعها".