عكاشة: التكنولوجيا تقضي على الحميمية الأسرية.. وأمامنا فرصة لاستعادتها

قدم الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي، عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر، مجموعة من النصائح لأولياء الأمور تساعدهم على التربية الصحيحة للأبناء، موضحا أن أكبر استثمار يتركه الأب والأم إلى أبنائهم ليس المال أو النفوذ، ولكن الأهم هي المدة التي جلس فيها الآباء مع أبنائهم.

وتابع "عكاشة" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن نسبة قليلة من الأبناء والأبناء والأمهات لا يستمتعوا بالحديث فيما بينهم، فالحميمية الأسرية التي تعد أجمل شيء في حياة الإنسان أصبحت غير متوفرة مع وسائل التطور التكنولوجي الحديث.

وأضاف عضو المجلس الرئاسي لعلماء مصر، أن الأبناء محرمون تماما من الأب والأم، خاصة مع تطور شكل الحياة، مطالبا باستغلال الأسرة الفترة الحالية التي يجلس فيها الجميع في المنزل امتثالا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مطالبا الآباء بمشاهدة أفلام الكوميدية مع الأطفال، وممارسة نشاط القراءة مع الأبناء ثم مناقشتهم في الكتاب.

وحذر "عكاشة" من وسواس الاستحواذ، الذي يظهر على عدد كبير، والمتمثل في وجود أشياء قديمة في المنزل ولا يستطيع ذلك الشخص أن يقوم بتوزيعها على آخريين مثل الملابس وغيرها من الأشياء الأخرى.