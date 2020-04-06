أحمد عكاشة: تواجد الأزواج مع زوجاتهم بالمنزل فترة طويلة بروفة للمعاش

علق الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسي ومستشار الرئيس للصحة النفسية، على حديث الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، حول زيادة معدلات العنف الأسري في العالم في ظل جائحة فيروس كورونا، قائلًا: "أعتقد أن كلامه غير صحيح من الناحية العلمية".

وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، الذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، إن هناك نوعين من العنف، الأول جماعي، والثاني فردي، موضحًا أن العنف الجماعي يكون بين دولة وأخرى، أما الفردي فله أسباب ليست موجودة حاليًا في ظل تفشي فيروس كورونا، "بالعكس اللي عنده عنف بيقل، لأنه خايف من الأكتر من العنف وهو الموت أو الإصابة".

وأشار أستاذ الطب النفسي إلى أن تواجد الأزواج والزوجات في المنزل لأوقات طويلة بروفة لمرحلة المعاش.