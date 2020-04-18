فيديو.. أستاذ بـ"البحوث الزراعية" يشرح الطريقة الصحية للتخلص من الخفاش

قال الدكتور أحمد رزق، أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، إنه في حال اكتشاف وكر للخفافيش يجب إغلاق المكان بشكل محكم، بما يضمن عدم خروج الخفافيش، وبعد مرور 72 ساعة، تموت الخفافيش لعدم حصولها على الغذاء والماء، وقد يجري استخدام خلطة الشطة وإشعال النيران بها لكي تصدر غازا يسرع من موت الخفافيش أو استخدام بعض الكيماويات".

وأضاف رزق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أنه يجري تطهير المكان بعد عملية الغلق والمكافحة، ورش مبيد حشري للقضاء على المتطفلات الموجودة على جسد الخفافيش والتي قد تنتقل للإنسان وتسبب أمراضا، ويجري جمع الخفافيش ودفنها وتطهير المكان.

وتابع أنه يجري رش الشوارع والمنازل بالكلور المخفف ضمن الإجراءات الاحترازية، مناشدا المواطنين بغسل الفواكه جيدا حين أكلها ولبس جوانتي وكمامة وقت الحصاد، وتطهير الأسواق باستمرار لأن الخفافيش تتغذى على الفواكه وغيرها من الطيور التي قد تنقل فيروسات.

وأضاف أستاذ مكافحة الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية: "الخفافيش ناقلة للأمراض والفيروسات، ودي مش اختصاصك، بلغ الجهات المختصة، الأهالي في القليوبية اتعاملوا مع الخفافيش قبل تدخل الجهات المختصة، والخفافيش خرجت ومنها اللي مات واللي ظل حيا وتعلق بالجدران في الشوارع خلال النهار، وهو أمر غريب".

وشرح أن الخفافيش تكون في حالة بيات شتوي في الشتاء، وتخرج في فصل الربيع، لتتغذى على الفواكه، لتبدأ عمليات الولادة، وهذه الفترة تكون فترة نشاط لها.