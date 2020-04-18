بكين: عودة علاقاتنا التجارية مع الدول يعتمد على نتائج معركة كورونا

قال لي دونج الوزير المفوض للسفارة الصينية بمصر، إن بلاده تقف في الجبهة الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر": "نحن نحرص على المشاركة بالبيانات والخبرات اللازمة لمكافحة المرض، وقامت بلادنا مع دول صديقة من خلال اجتماعات عبر الإنترنت مثل مصر وجامعة الدول العربية وبعض دولها بتبادل الخبرات في هذا المجال، ونعتبرها مفيدة جدًا".

وتابع: "عودة الأمور إلى طبيعتها من حيث علاقاتنا التجارية بدول العالم يرجع إلى ظروف المعركة ضد فيروس كورونا، وما يزال هناك تبادل تجاري قائم مع الدول الأخرى، وبالتأكيد فقد تأثرت بالسلب".

وأردف: "ندعو إلى مجابهة الفيروس بجميع ما لدينا من قدرة وإرادة على المستوى الدولي حتى يعود الوضع طبيعيًا".