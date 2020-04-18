انتشار كورونا بين نحو 150 من نزلاء سجن بولاية نورث كارولاينا

انتشر فيروس كورونا المستجد، الذي يسبب مرض "كوفيد-"19 بين نحو 150 من نزلاء سجن بولاية نورث كارولاينا الأمريكية، وذكرت الإدارة الصحية بمقاطعة واين أن 149 سجينا جاءت نتائج فحصهم إيجابية لكورونا المستجد بمؤسسة نيوز الإصلاحية في جولدزبورو.

وكان مسؤولو السجون بالولاية قد أعلنوا في السابق عن حوالي 80 حالة إصابة، وقال مسؤولو الصحة بالمقاطعة إن عدد النتائج الإيجابية يتوقع أن يرتفع مع استكمال إدارة السجن اختبار جميع النزلاء وعددهم 700، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

ووضع المصابون قيد العزل وأرسلت سلطات الولاية أطقما طبية وأمنية إضافية للمنشأة، كما خضع العاملون بالسجن أيضا لاختبار الوباء، ومنذ الأول من الشهر الجاري يتم قياس درجات حرارتهم لدى الوصول.

وعلى مستوى الولاية أطلق سراح بعض السجناء غير الخطرين قبل الموعد المقرر للإفراج عنهم، إلا أنهم لا يزالوا قيد المراقبة.