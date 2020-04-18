إقلاع طائرة تقل 216 مصريا عالقا في كندا في الطريق إلى مرسى علم

أقلعت منذ قليل، رحلة جديدة لطائرة الشركة الوطنية القابضة "مصر للطيران"، من مدينة تورنتو بكندا، في طريقها إلى مطار مرسى علم الدولي، وعلى متنها نحو 216 من المصريين العالقين بكندا الراغبين في العودة إلى مصر، نتيجة تفشي فيروس كورونا .

وقالت مصادر بقطاع الطيران، إن الرحلة رقم MS996، تصل في الـ6 من صباح اليوم السبت، إلى مطار مرسى علم الدولي، على أن يجري إنهاء إجراءات وصول المصريين هناك، وإقامة إجراءات الحجر الصحي لهم لمدة 14 يوما.

وأكدت المصادر، أنه في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج لوضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي، تقرر تحويل جميع الرحلات الاستثنائية لإعادة المصريين العالقين، للهبوط بمطار مرسى علم، وإجراء الكشف الطبي والتحاليل فور الهبوط، ثم إنهاء إجراءات وصول الركاب ووضعهم داخل الحجر الصحي، كما حدث مع الركاب العالقين الذين جرى إجلاؤهم من واشنطن.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسى علم، والجهات المشاركة، لاستقبال الركاب صباح السبت، والإشراف على إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلى مقر إقامتهم بإحدى القرى السياحية.