دكتورة إيناس شلتوت تقدم روشتة لمرضى السكر للوقاية من وباء كورونا

يصاب الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل مرض السكر، بالتوتر والقلق من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وهناك 9 ملايين مصري مصابين بمرضي السكر وأيضا 463 مليون في العالم، وتقدم الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ أمراض السكر والغدد بالقصر العيني، نصائح للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة للوقاية من وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتخص نصائح الدكتورة إيناس شلتوت لمرضى السكر، وارتفاع ضغط الدم والقلب والكلى والكبد ومرضى نقص المناعة ومرضى الجهاز التنفسي، والمصابين بالأورام والأشخاص الذين يتناولون أدوية من شأنها التأثير على مناعة الجسم مثل: دواء الكورتيزون والأدوية الأخرى المثبطة للمناعة، وتطمئن المصابين بهذة الأمراض قائلة: "لا تخلو اسرة من مصاب أو أكثر بهذه الأمراض وبالتالي فلا يوجد داعي للقلق أوالتوتر الزائد ولنوجه كل تفكيرنا في كيفية الوقاية من هذا الوباء".

وأعطت الدكتورة إيناس نبذه قصيرة عن فيروسات الكورونا، موضحة أنها مجموعة من الفيروسات سميت بهذا الاسم لانها تشبه في شكلها شكل التاج أو "الكراون" والنوع الجديد من مجموعة فيروسات كرونا سمي باسم "كوفيد 19" ويختلف عن الأنواع السابقة بانه شديد العدوى، وأنه فيروس جديد وبالتالي لا يوجد مناعة لأغلب الأشخاص منه وأيضا أن 5% من مرضى هذا الفيروس يصابون بمضاعفات خطيرة على الجهاز التنفسي.

وتقول أستاذ أمراض السكر والغدد بالقصر العيني إن هناك مجموعة من الحقائق عن فيروس كورونا أولها انه يعيش على الأسطح مثل الخشب والمعادن والقماش لمدة تصل إلى 5 و7 أيام، ويعيش داخل الثلاجة لمدة تصل إلى 4 أسابيع، وأيضا يعيش في الجو لمدة تصل إلى 8 ساعات، وأن التدخين ينقص المناعة فتكون أكثر عرضة للإصابة بالفيروس

وعن طرق العدوى المختلفة، قالت إن الطريقة الأساسية هي عن طريق الرذاذ المتناثر من كحة أو عطس أو حتى من خلال الكلام أو الضحك من الشخص المصاب بالفيروس حتي لو لم تظهر عليه أعراض المرض، "لأن الفيروس قد يستمر تواجده في الجو لمدة ساعات فهناك خطورة للتواجد في مكان مغلق سيئ التهوية او داخل مصعد مع أو بعد شخص مصاب بالعدوى وينتقل الفيروس للغشاء المخاطي للفم واأانف ثم يبدأ في الانتشار".

أما عن الأعراض المهمة للإصابة بفيروس كورونا، أكدت أنها ارتفاع درجة الحرارة ، والكحة، والإحساس بالإرهاق الشديد، وصعوبة التنفس، والعطس، واحتقان الأنف والأم بالحلق.

وقدمت الدكتورة إيناس ارشادات الوقاية من المرض قائلة: أولا تجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة وبالذات لمرضى الأمراض المزمنة وتجنب التجمعات لخطورتها الشديده، وتباعد اجتماعي social Distancing، والابتعاد عن الأماكن المزدحمة مثل المطاعم و"المولات" والكافيهات، "وننصح باستخدام الماسك الجراحي العادي خارج المنزل وتعقيمه بالكحول بعد خلعه وإذا لم يتوفر فمن الممكن عمل ماسكات داخل المنزل من الأقمشة أو وضع إيشارب أو كوفيه".

كما نصحت بغسيل الأيدي المتكرر بالصابون أو رشها بكحول 70% عند لمس أي أسطح، وتنظيف الأرضيات بالكحول المخفف بالماء 20%، وتنظيف الأسطح مثل الكمبيوتر والموبايل بالكحول، وغسيل المشتروات بالصابون أو رشها بالكحول أو الكلور فور دخولها المنزل، وتناول غذاء صحي متوازن والبعد عن السكريات والدهون والإكثار من تناول الخضروات والفاكهة والليمون.

أما فيما يخص الإجراءات التي تتبع عند الشعور ببعض الأعراض، أوضحت الدكتورة أنه يجب التزام المنزل في غرفة مفردة وحمام منفرد، وارتداء ماسك لمنع انتشار العدوى، وتعقيم الأيدي والأسطح، وتناول السوائل الساخنة بكثرة.

وفي حالة أن يكون الشخص، الذي يشعر بالأعراض مصاب بمرض السكر، عليه التأكد من توفر الأدوية الخاصة بعلاج السكر، واستشارة الطبيب لمراجعة العلاج، والتحليل بالجهاز المنزلي بكثرة للتأكد من ضبط السكر بشكل جيد حيث إن ضبط السكر يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالفيروس، ويقلل من مضاعفات الإصابة إذا حدثت لاقدر الله، وكذلك التأكد من وجود شرائط التحليل المناسبة للجهاز وأن الجهاز يعمل بكفاءة وكذلك توفر شرائط تحليل بول للاسيتون واستخدامها إذا ارتفع تحليل السكر في الدم عن 240 مللي جراما.

وتقدم الدكتورة إيناس نصائح عامة ليكن الإنسان إيجابي ويقلل من التوتر:

1- استغل ساعات الحظر والتواجد في المنزل في اتباع نظام حياتي أمثل من ناحية البداية في نظام تغذية صحية وممارسة رياضة لربع الساعة بالمنزل بعد كل وجبة.

2- تحسين الحالة المزاجية عن طريق ممارسة هواية جديدة كنت لا تجد وقت لممارستها.

3- كن على اتصال مع أقاربك وأصدقائك تليفونيا أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لأن من شائه أن يقلل التوتر والاكتئاب.

4- تعلم لغة جديدة أو الحصول على بعض الكورسات التعليمية "أونلاين".

5- الاستماع للموسيقى أو مشاهدة الأفلام الكوميدية.

أما بالنسبه لمرضى السكر، فأضافت الدكتورة إيناس بعض النصائح إلى كل النصائح السابقة:

1- اهتم بضبط مستوى السكر في الدم واتخذ من قضاء وقت طويل بالمنزل فرصة للاهتمام بصحتك مثل التعود على استخدام جهاز تحليل السكر المنزلي لضبط مستويات السكر في الدم.

2- البعد عن الحلويات والدهون كلما أمكن والتعود على نظام غذائي سليم.

3- استشر طبيبك تليفونيا لضبط جرعات العلاج في حالة ارتفاع السكر وكذلك في حالة وجود حرارة.