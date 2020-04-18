فيديو.. أحمد أبوزيد: إجراءات كندا لمواجهة كورونا صارمة

قال السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى كندا إن الإجراءات التي اخذتها كندا للسيطرة على فيروس كورونا المستجد قوية وصارمة، وأضاف: "أخذوا قرار بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى وترك مسافات بين المواطن والآخر 2 متر، وعقد مؤتمرات يومية من المسؤلين للتوجهات وإعلان الموقف بالبلاد، ومنع دخول أي أجانب لأراضي كندا ومن يدخل من الكنديين يمكث 14 يوما بحجر صحي".

وكشف أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أمس، عن مواجهة كندا مشكلة نقص المعدات الطبية، وأنهم وجهوا الصناعات لإنتاج الأجهزة الطبية المطلوبة لمواجهة هذه الجائحة، وخلال أيام سيكون لديها اكتفاءا ذاتيا من المستلزمات الطبية، بالإضافة لضخها مليارات لدعم الاقتصاد الكندي والمواطن الكندي ممن فقدوا وظائفهم وفقدوا جزء من رواتبهم.

وأوضح أبوزيد أن الدولة الكندية لم تفرض حظر تجوال كامل نظرا لوعي المواطن الكندي، ولكنها وضعت قواعد وأغلقت المطاعم والمحلات التجارية، والحدائق وحددت أماكن وجرى التقييد بشكل منظم وممنهج.