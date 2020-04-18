رضوان يعتذر للداخلية بعد نشر استغاثة "قديمة" لتجمع شباب في المعادي

قدم الإعلامي رامي رضوان الاعتذار لوزارة الداخلية بسبب إذاعته فيديو استغاثة لأحد المواطنين من تجمع الشباب في منطقة المعادي، بعدما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن الفيديوهات قديمة.

وقال رضوان، خلال تقديمه حلقة الجمعة من برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أمس، إنه تصله عدد كبير من الشكاوى، ونشر هذه الشكوى المدعمة بفيديوهات وشاهد عيان يعمل محامي من سكان المنطقة، وأجرى معه مداخلة بالفعل وأكد أن هذه المشاهد من المعادي والتي تشهد في شوارعها الجانبية يوميا تجمعات لأفراد يصل عددهم لـ25 شابا في التجمع الواحد وذلك بعد موعد حظر التجول.

وأكدت وزارة الداخلية أن الفيديوهات قديمة وجرى تصويرها لأحد الأفراح وأنه جرىالتواصل مع مصور الفيديو والشاب الذي نشره والشاب الذي ظهر في الفيديو وهو يتجول بسياراته والذي أكد أن الفيديو قديم وأنه باع السيارة منذ عامين بعد تعرضها لحادث.

وقدم رضوان الشكر لوزارة الداخلية بسبب استجابتها للشكوى وتحقيقها فيها وإصدارها بيان تؤكد فيه أن الشكوى غير حقيقية وأنه جرى التواصل مع المحامي الذي أجرى المداخلة واعترف أن الفيديوهات قديمة.