فيديو.. إخلاء قصر العيني الفرنساوي وتخصيصه مكان عزل

قال الدكتور محمود علم الدين، المتحدث باسم جامعة القاهرة، إن قصر العيني الفرنساوي ليس به أي إصابات بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس في إطار إجراءات الحماية والوقاية قرروا تجهيز مستشفى للعزل، في إطار مستشفيات جامعة القاهرة، وتم الاستقرار على مستشفى القصر العيني الفرنساوي كمكان للعزل لأعضاء هيئة التدريس، والعاملين ممن قد يصابوا بفيروس كورونا.

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، اليوم، أن المستشفى سيكون مكان للعزل للعاملين ممن قد يصابوا بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه جرى الكشف على الجميع وتأكد سلامتهم، ونُقل العاملين في القصر العيني الفرنساوي لمستشفى المنيل الجامعي.

وشرح علم الدين أن خدمات الغسيل الكلوي بمستشفى القصر العيني الفرنساوي نقلت لوحدة الملك فهد، وخدمات أخرى تم نقلها لمستشفى المنيل الجامعي.