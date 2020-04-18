بدء الكشف الطبي على المصريين العائدين من كندا بمطار مرسى علم الدولي

بدأت أجهزة البحر الأحمر توقيع الكشف الطبي على المصريين العائدين من كندا على طائرة مصر للطيران والتي وصلت صباح اليوم السبت، قادمة من مطار تورنتو بكندا، إلى مطار مرسي علم الدولي، تقل علي متنها 204 من المصريين العالقين بكندا.

وأكد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على خضوع جميع الركاب وطاقم الطائرة للكشف الطبي والتحاليل الفورية بواسطة الحجر الصحي بمطار مرسي علم الدولي وكذلك تعقيمهم، وتعقيم حقائبهم والمتعلقات الشخصية، قبل نقلهم لأحد الفنادق السياحة بمرسي علم للإقامة لمدة 14 يوما مدة الحجر الصحي المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

مشيرا إلى تجهيز فريق طبي مدرب لمتابعة الحالة الصحية للمصريين في الفندق والقيام بإجراءات الفحص الطبي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميا صباحا ومساءا والإشراف على تعقيم وتطهير الفندق يوميا وذلك طول مدة لإقامة ١٤ يومًا تحت إشراف طبي كامل.

وتستعد أجهزة البحر الأحمر لنقلهم لمقر إقامتهم بالحجر الصحي بأحدي فنادق بمرسي علم، وعلى حسب التعليمات وجود كل فرد في غرفة منفردة، وعدم السماح بالخروج من الغرفة طول مدة الحجر الا نصف ساعة كل يوم للتمشية وذلك كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مصدر ملاحي بمطار مرسى علم، أن المطار استقبل فجر اليوم رحلة المصريين العائدين من كندا وهي ثالث رحلات العالقين التي يستقبلها المطار في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبالتنسيق بين كل الوزارات المشاركة في رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج ووضعهم تحت الحجر الصحي كإجراء احترازي.

وأشارت المصادر إلى أنه تم التنسيق بين كل السلطات بمطار مرسي علم وأجهزة البحر الأحمر لاستقبال الركاب فجر اليوم، والإشراف علي إنهاء إجراءات وصولهم وخروجهم من المطار تحت الإشراف الأمني إلي أماكن إقامتهم بأحد الفنادق السياحية بمدينة مرسي علم لمدة 14 يوما تحت الحجر الصحي.