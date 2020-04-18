أستاذ اقتصاد يتوقع وصول معدل النمو لـ4%: الحكومة أدائها متميز

قال الدكتور علي عطية مسعود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف، إنَّ صندوق النقد الدولة أصدّر تقريرًا منذ أيام أشار فيه إلى أن الاقتصاد المصري هو الاقتصاد الوحيد الذي سينمو في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بمعدل نمو 2% بينما الاقتصادات الأخرى منها من سيتراجع بنسبة 12%.

وتوقع "مسعود"، خلال اتصال هاتفي بفضائية "extra news"، وصول معدل النمو إلى 4% في ضوء أداء المتميز الحكومة المصرية لأزمة كورونا وأيضًا المشروعات القومية المنفذة حاليًا والتي لم يشر إليها تقرير صندوق النقد.

وأوضح أنَّ سبب قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الأزمات، يرجع كونه اقتصاد به قواعد وأسس واضحة، وقدرة السياسات الاقتصادية والقائمين عليها على صياغة السياسات الاقتصادية التي تناسب مع الموقف، كما أن البنك المركزي متحكم بشكل كبير على السياسات النقدية.

وأشار "مسعود" إلى أنَّ الحكومة اتخذت الإجراءات الاستباقية قبل ظهور فيروس كورونا في مصر بشكل واضح، كما خصص الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات الازمة، وله أثر إيجابي على السوق.