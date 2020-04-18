كيلو الضاني بـ120 جنيها.. نشرة أسعار السلع والمنتجات اليوم

تباينت أسعار السلع والمنتجات الغذائية بالسوق المحلية، خاصةً مع انتشار فيروس كورونا والذي تسبب في حالة من عدم الاستقرار في الأسعار بسبب تخوفات عدم توافر حاجات المواطن الأساسية، وتقدم "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة لمتابعيها وقرائها أسعار بعض المنتجات الموجودة بالأسواق مثل اللحوم والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات ومنتجات الألبان خلال تعاملات اليوم، السبت 18 أبريل الحالي على هذا النحو..

أسعار اللحوم

استقرت أسعار اللحوم اليوم في الأسواق والمنافذ المخصصة لبيع اللحوم والتي تختلف من منطقة لأخرى، ليتراوح سعر كيلو لحم الكندوز بين 110 وحتى 150 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو المفروم بين 110 وحتى 140 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 120 وحتى 140 جنيها.

أسعار الطيور والدواجن

سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا ملحوظا في الأسواق خلال الفترة الماضية، ليتراوح أسعار دواجن المزارع بين 30 و35 جنيها، بينما تتراوح أسعار الدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها، فيما يتراوح أسعار البط بين 35 و42 جنيها، وجاء سعر الأوز ليتراوح بين 45 و55 جنيها، ويتراوح سعر زوج الحمام البلدي بين 40 و60 جنيها.

أسعار السمك

استقرت أسعار السمك في الأسواق خلال الأيام القليلة الماضية، حيث جاء سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 35 و40 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو سمك البوري بين 50 و65 جنيها، فيما يتراوح سعر الجمبري بين 100 و270 جنيها، ويتراوح سعر الكابوريا بين 80 إلى 150 جنيها.

أسعار الخضروات

استقرت أسعار الخضروات في الأسواق، حيث وصل سعر كيلو الطماطم إلى 3 جنيهات، بينما جاء سعر كيلو البصل ليسجل 3 جنيهات، فيما وصل سعر البطاطس إلى 4 جنيهات، كما وصل سعر كيلو الليمون إلى 25 جنيها، ووصل سعر الفلفل إلى 10 جنيهات، كما وصل سعر الثوم إلى 12 جنيها.

أسعار الفاكهة

جاءت أسعار الفاكهة في الأسواق ليصل سعر الفراولة إلى 7 جنيهات، بينما وصل سعر التفاح إلى 18 جنيها، بينما وصل سعر كيلو الخوخ إلى 12 جنيها، فيما وصل سعر كيلو الموز إلى 10 جنيهات.

أسعار الأسماك المملحة

جاءت أسعار الأسماك المملحة في الأسواق ليتراوح كيلو الفسيخ بين 90 و 120 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الرنجة بين 35 و 80 جنيها، فيما يتراوح سعر كيلو الملوحة بين 160 و180 جنيها، كما يتراوح سعر كيلو السردين بين 80 و100 جنيه.

أسعار ياميش رمضان

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، توفر وزارة التموين والتجارة الداخلية منتجات وسلع ياميش رمضان في منافذها المختلفة، حيث يصل سعر البلح نصف مجفف إلى 30 جنيها، بينما يصل سعر الزبيب إلى 35 جنيها للكيلو، فيما يتراوح سعر قمر الدين بين 22 و30 جنيها، ويصل سعر الكيلو من التين المجفف إلى 80 جنيها، ويبلغ سعر كيلو المشمشية 126 جنيها، كما يبلغ سعر كيلو القراصيا 53 جنيها، ويصل سعر كيلو اللوز إلى 180 جنيها، بينما يبلغ سعر كيلو الكاجو 228 جنيها، فيما يبلغ سعر كيلو عين الجمل 230 جنيها، وسعر كيلو البندق 180 جنيها.

أسعار البقوليات

جاءت أسعار البقوليات في الأسواق ليتراوح سعر الفول البلدي بين 30 و33 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو الفول المستورد بين 14 و16 جنيها، بينما جاء سعر العدس ليتراوح بين 14 و 16 جنيها، فيما جاء سعر الحمص الشام ليتراوح سعر الكيلو بين 26 و 28 جنيها، كما جاء سعر كيلو الفاصوليا ليتراوح بين 22 و 24 جنيها.

أسعار منتجات الألبان

جاء أسعار منتجات الألبان في الأسواق ليصل سعر كيلو اللبن السايب إلى 14 جنيها، بينما يتراوح سعر كيلو اللبن المعبأ بين 15 و17 جنيها، فيما وصل سعر علبة الزبادي البلدي إلى 3 جنيهات، بينما وصل سعر علبة الزبادي المعبأ إلى 3.5 جنيه.