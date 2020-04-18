14 مقبرة تتوقف عن استقبال نعوش وفيات كورونا في إسبانيا

تواجه العاصمة الإسبانية مشكلة حقيقية في مسألة دفن جثث المتوفين بالوباء، الذي حصد آلاف الأرواح في إسبانيا، رغم انخفاض معدل الوفيات اليومي بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية، وفقا لما نشره موقع "العربية".

وسجلت إسبانيا 585 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من نصف الضحايا في العاصمة مدريد.

وعمدت السلطات في العاصمة الإسبانية إلى تحويل حلبة داخلية للتزلج على الجليد إلى مشرحة مؤقتة للتعامل مع ارتفاع أعداد الوفيات.

وتوقفت مقابر مدريد الـ14 عن استقبال الجثث بسبب ارتفاع أعداد الوفيات وعدم توفر مستلزمات الوقاية لموظفيها.

وتعد إسبانيا ثالث بلد حول العالم تأثراً بالفيروس المستجد، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، إذ سجلت أكثر من 19 ألف وفاة.

ورغم من الجدل الدائر حول عدد الضحايا الحقيقي، تعتبر السلطات الإسبانية أنه تمّ تجاوز ذروة المرض في مطلع أبريل، عندما بلغ عدد الوفيات اليومي 950 في الثاني من أبريل.

وتخضع إسبانيا لأحد أشدّ تدابير العزل في أوروبا منذ 14 مارس، ولا يُسمح بخروج السكان من منازلهم إلا لشراء المواد الغذائية والأدوية أو لإجراء نزهة قصيرة للكلاب، كما يُمنع خروج الأطفال إطلاقاً.

وتمّ تمديد هذا العزل حتى 25 أبريل ضمناً، لكن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز أعلن الأسبوع الماضي أنه سيتمّ تمديد الإغلاق مرة جديدة على الأرجح.

لكن بعد أسبوعين من التوقف شبه الكامل للاقتصاد منذ أواخر مارس وحتى منتصف أبريل، استأنف قسم من العاملين في المصانع وورش العمل نشاطهم الاثنين، في حين لا يزال العمل من بعد سائداً حيثما أمكن.