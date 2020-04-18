سعفان: على الشركات إعطاء العامل حقه بتوفير الحماية وتطبيق قرارت الدولة

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بديوان عام الوزارة، خالد عبداللطيف عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ورحاب ربيع رئيس قطاع الموارد البشرية بشركة تصنيع وتعبئة "كوكا كولا- مصر"، لبحث سبل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، والوقوف على أحوال 11500 عامل بالشركة، ومبادرة إدارتها بتقديم الدعم الكامل للعاملين بها خلال تلك الظروف التي تمر بها البلاد وما ترتب عليها من أعباء اقتصادية.

ووجه وزير القوى العاملة بضرورة الالتزام بما ورد في قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن عمل ذوي الأمراض المزمنة والسيدات، وضرورة حصولهم على إجازة لحين انتهاء تلك الأزمة بدون خصمها من رصيد إجازاتهم.

وقال "سعفان"، "إننا اليوم نعاني من ظرف طارئ يجب التكاتف والتعاون فيما بيننا لنتخطاه، وبإعطاء العامل هذا الحق فإننا نوفر له الحماية اللازمة لأنه إذا تعرض ذوي الأمراض المزمنة لذلك الفيروس -لا قدر الله- فسوف يمثل خطراً شديداً على صحتهم، باعتبارهم الأكثر عرضة للإصابة، كما حددت ذلك منظمة الصحة العالمية"، مؤكدا خلال اللقاء، على عدم الاستغناء عن أي عامل طبقاً لتوجيهات الرئيس السيسي في هذا الشأن.

وعرضت مديرة الموارد البشرية، تقديم كل العون لتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه العاملين، مشيرة إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة أحمد العفيفي ، قرر تقديم موعد صرف مرتب شهر أبريل ليصبح يوم 22 بدلاً من 28، وذلك بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم أعاده علينا بالخير واليمن والبركات، بجانب صرف مبلغ المسابقة الخاص بشهري فبراير ومارس مع مرتب شهر أبريل، فضلا عن صرف "المنحة الاستثنائية" من الأجر الأساسي والعلاوات طبقاً لقواعد الصرف والاستحقاق بتاريخ 7 مايو ـ بالإضافة إلى تقديم موعد صرف مرتب شهر مايو ليصبح يوم 22 بدلاً من يوم 28، وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك.

وتعهدت مدير الموارد البشرية، بتنفيذ ما وجه به الوزير بالالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالإجراءات وتطبيقها بأسرع وقت لحماية العاملين بالشركة والمشاركة الاحترازية التى تقوم بها الدولة .

كما أكدت على إضافة ميزة جديدة، بصرف 5% من إجمالي الراتب الأساسي لكل موظف حال انتظامه فى العمل بنسبة حضور كامل 100%، خلال الفترة من 1 أبريل إلى 15 أبريل 2020، مما يعظم من فرص الحصول على الحافز والعمولة والمسابقات.