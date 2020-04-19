"العربي الأفريقي الدولي" يتعاون مع "أهل مصر" لتوفير مستلزمات الوقاية الطبية لـ9 مستشفيات بالصعيد

خصّص البنك العربى الأفريقى الدولى مبلغ 6 ملايين جنيه لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، فى إطار مبادرة «أهل مصر قدّ المسئولية»، بالتعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية، وذلك بهدف دعم القطاع الطبى فى مواجهة التحديات التى تفرض نفسها على الساحة فى هذا الشأن، خاصة مع وجود الحاجة الملحة إلى ملابس الوقاية الكاملة للعاملين بالقطاع الطبى، مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس، وما يصاحب ذلك من ارتفاع معدلات استهلاك مستلزمات الوقاية الشخصية للأطباء والتمريض.

وفى هذا الإطار، قام البنك العربى الأفريقى الدولى ومؤسسة أهل مصر للتنمية بشراء 6480 طاقم مستلزمات وقاية شخصية تشمل جميع أدوات وملابس الوقاية للأطقم الطبية بقيمة 3.2 مليون جنيه، وتوزيعها على 9 مستشفيات حكومية وجامعية فى محافظتى المنيا والفيوم.

من جانبه، قال شريف علوى العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى، إن البنك يسعى لتفعيل الشراكات والعمل الجماعى وتضافر الجهود، بهدف اجتياز هذه الأزمة الاستثنائية، خاصة فى دعم الأطقم الطبية، التى تمثل أهم خطوط الدفاع فى مواجهة جائحة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك من خلال توفير سبل الحماية والوقاية اللازمة لتعزيز قدرتهم على تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية.

وأعربت الدكتورة هبة السويدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة أهل مصر للتنمية، عن امتنانها للبنك العربى الأفريقى الدولى، مؤكدة أهمية استجابة الهيئات والمؤسسات لدعوتها، لمساندة الدولة فى إجراءاتها الاحترازية، وجهودها الرامية للحد من انتشار الفيروس ورعاية المصابين وتأمين عمل الأطباء بشكل دائم وبكل السبل والوسائل، مؤكدة أن مؤسسة أهل مصر تعكف على دعم ومساندة الدولة المصرية بجميع مؤسساتها الهادفة إلى تطبيق مزيد من الإجراءات الاحترازية ضمن الخطة الشاملة للحد من تداعيات انتشار الفيروس.